Stefan Kuntz'dan Salih Uçan açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, UEFA Uluslar C Ligi'nde oynanacak olan Lüksemburg maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'ın kadroya alınmamasıyla ilgili "Bu; bir oyuncuya ya da bir takıma karşı alınmış kararlar değil. Tolga Ciğerci savunma olarak daha güçlü bir oyuncu. İsmail de Türkiye'nin potansiyele sahip genç oyuncularından biri. Kadroyu kurarken kimin yerini kimle daha iyi dolduracağımızı düşünüyoruz" dedi.