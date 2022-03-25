Otavio'yu tutamadık

Büyük hayallerle geldiğimiz Portekiz'de hayallerimizi yıkan isim Otavio oldu. Brezilya U20 ve U23 formalarını giyen 27 yaşındaki Portolu orta saha, tercihini Portekiz Milli Takımı'ndan yana kullandı ve 7 Eylül 2021'de Azerbaycan'la oynanan eleme grubu maçında sonradan oyuna girip 13 dakika oyunda kaldı ve ilk kez Milli Takım formasını giydi. Milli Takımımız karşısında ikinci milli maçında Portekiz'i play-off finaline taşımayı başardı.

İLK YARININ YILDIZI OLDU

Porto'da bu sezon 40 maçta 5 gol, 10 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı dev maçta 16 ve 43'te sahne alıp Milli Takımımızın Katar hayalini bitiren isim oldu. 16'da Guerreiro'nun direkten dönen şutunu tamamlayan Otavio, 43'te de ceza sahası sağ çaprazından arka direğe kestiği topu, Jota kafa vuruşuyla golle buluşturdu. Yıldız futbolcu, 88'de yerini alkışlarla Leao'ya bıraktı.

CR7 PENALTI BEKLEDİ

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Ronaldo, Milli Takımımızın savunmasıyla sık sık karşı karşıya geldi. İlk yarıda bir pozisyonda sol kanattan hızla ceza sahasına giren Ronaldo, Çağlar'ı geçemedi. Pozisyon sonrası Portekizli futbolcular penaltı beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

NUNES'İN GÖZÜ KORKTU

Milli Takımımızın umutlarını bitiren golü oyuna girdikten 6 dakika sonra atan Nunes, Makedonya eşleşmesi hakkında konuştu. Nunes, "Makedonya'ya hak ettiği saygıyı göstermeliyiz. İtalya'yı elediler. İtalya'ya karşı oynuyormuş gibi oynamalıyız. Yoksa sıkıntı yaşarız" dedi.