Son dakika transfer haberleri | Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye kanca!

A Milli Takım formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Çağlar Söyüncü, Leicester City'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken bu performans Barcelona'nın da dikkatini çekti.

İspanyol AS'ta yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın radarına girdi. Sezon boyunca gösterdiği performansla Premier Lig'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki oyuncu Leicester City taraftarlarının en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Tarzıyla Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol'a benzetilen Çağlar için, İngiliz ekibi 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.