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Son dakika transfer haberleri | 'dan 'ye kanca!

'de Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın formasını giyen , devlerin transfer listesindeydi. Çağlar'a talip olan son takım ise oldu. basınına yansıyan haberlere göre İspanyol dünya devi, Çağlar için 'nin kapısını çaldı. ekibi ise kapıyı 50 milyon Euro'dan açtı. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 15:34 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 15:43
Son dakika transfer haberleri | Barcelona'dan Çağlar Söyüncü'ye kanca!

formasıyla 'nda mücadele eden , 'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirirken bu performans 'nın da dikkatini çekti.

AS'ta yer alan habere göre, Çağlar Söyüncü, Barcelona'nın radarına girdi. Sezon boyunca gösterdiği performansla 'in en iyi stoperleri arasında gösterilen 25 yaşındaki oyuncu Leicester City taraftarlarının en sevdiği isimlerin başında geliyor.

Tarzıyla Barcelona'nın efsane ismi 'a benzetilen Çağlar için, ekibi 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

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