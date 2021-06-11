Bizim çocuklar sahaya çıkıyor! Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA EURO 2020

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak
İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile
TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde A Milli Takım, İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.
BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.