Haberler A Milli Futbol Takımı Bizim çocuklar sahaya çıkıyor! Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA EURO 2020

Bizim çocuklar sahaya çıkıyor! Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA EURO 2020

Son dakika milli takım haberleri... UEFA EURO 2020 heyecanı başlıyor. Stadio Olimpico'da İtalya ile kozlarını paylaşacak. Son hazırlıklar tamamlandı ve her iki takım da maç saatini beklemeye geçti. A Milli Takım'ımız ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Milli takım maçını izle...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 15:52
Bizim çocuklar sahaya çıkıyor! Türkiye - İtalya milli maçı maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA EURO 2020

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2020'de ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İtalya açılış maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 11 Haziran Cuma günü saat 22:00'de Stadio Olimpico'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

👉 TÜRKİYE - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan, , Çağlar, Merih, Umut, Okay, Ozan, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile

TÜRKİYE - İTALYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Şampiyonası'nda 11 Haziran'da oynanacak olan İtalya - Türkiye açılış mücadelesinde Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. 24 Mart 2016 tarihinde , İsveç ile bir hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlıların rakibini 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi Makkelie yönetmişti.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020 'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

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