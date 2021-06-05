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'mız hazırlıklarına devam etti!

'de boy gösterecek olan milli takımımız, cuma günü açılış maçında ile karşılaşacak. Milliler, 'da oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını kampında sürdürdü.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 21:02
A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2020 hazırlıklarına devam etti!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda () mücadele edecek , 'daki hazırlıklarına devam etti.

Millilerin 'de kamp yaptığı 'in sahasında, teknik direktör yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

A Milli Takım'ın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.

İdman ısınmayla başlarken, Şenol Güneş de oyuncularıyla bir süre ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından ise dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın basına kapalı bölümünde, karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Antrenmanı Sorumlusu da takip etti.

A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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