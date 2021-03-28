Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Türkiye Letonya maçını Daniel Stefanski yönetecek!

Son dakika haberleri | Türkiye maçını yönetecek!

'nda ilk iki maçından galibiyetle ayrılan millilerimiz, üçüncü maçında salı akşamı 21.45'te ile 'nda karşılaşacak. maçını 'ndan yönetecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 12:12
Son dakika Türkiye Milli Takım haberleri | Türkiye Letonya maçını Daniel Stefanski yönetecek!

'nın 'nda 30 Mart Salı günü ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

İstanbul 'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı 'ndan yönetecek. Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise 'ndan olacak.

SON DAKİKA