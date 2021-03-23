Haberler A Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

Son dakika spor haberleri | karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Futbol Takımı'mız karşısına çıkıyor. Ay-Yıldızlılar'ın 'ndaki mücadelesinde düdük çalacak. Teknik direktörümüz , bu dev maç öncesi sahaya süreceği 11'i de büyük ölçüde belirledi. İşte muhtemel 11'imiz... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 16:52
Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Futbol Takımı, ilk maçında yarın 'yı konuk edecek. Atatürk 'nda oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem düdük çalacak. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden ve yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise olacak.

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Futbol Takımı, ile sahasında yapacağı ilk maçıyla 587. kez sahaya çıkacak. A Milli Takım, 98 yıllık tarihinde 313'ü resmi, 273'ü özel 586 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 222 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 255'i evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 775 gol attı, kalesinde 837 gol gördü.

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 586 karşılaşmanın 505'ini , 32'sini , 23'ünü , 23'ünü , 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

MUHTEMEL 11!

Millilerimizin karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor;

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

UĞURCAN ÇAKIR

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

ZEKİ ÇELİK

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

OZAN KABAK

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

CANER ERKİN

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

TAYLAN ANTALYALI

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

OZAN TUFAN

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

DENİZ TÜRÜÇ

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

HAKAN ÇALHANOĞLU

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

YUSUF YAZICI

Son dakika spor haberleri | Türkiye Hollanda karşısında! İşte muhtemel 11'imiz

BURAK YILMAZ

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