Şenol Güneş: Herkes TL kazanmalı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, SABAH Gazetesi'nin düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda (UFEF) konuştu. Maradona'nın hayatını kaybetmesiyle konuya giren Güneş, "Bugünün şartları değişti. Yoklukla bugüne gelen bir Maradona markası var. Yoklukta bir Dünya Kupası geçirdik. Tesadüf diyorlar. 2002'de Dünya Kupası'na katıldık. Benden sonra Dünya Kupası'na gittiklerini hatırlamıyorum. 2002'de öyle ağır eleştiriler vardı ki. Oyuncular 'Biz bunlara cevap vereceğiz' dediler. Kime ne söyleyeceksin?" dedi. Türkiye'de yabancı oyunculara karşı olmadığını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ülkemize döviz kazandırmamız lazım. Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun birer örnektir. Yabancıya karşı değilim. Konu bu değil. Önemli olan, önce biz üretim yapacağız. Elbiseyi, fabrikayı biz yapacağız. Aynı şekilde yurt dışına satma şansımız var. Bizde de Burak'lar, Yusuf'lar, Hakan'lar, Mert'ler... Bunlar, karakter olarak da çok güçlü çocuklar ama büyümek ve marka olmak kolay bir iş değil. Beşiktaş'la 2 sene şampiyon olduk, takım artıya mı eksiye mi gitti? Galatasaray şampiyon oldu bütçeleri nereye gitti? Ama şu an durumumuz nedir?" diye konuştu.

YOKLUK ARASINDAN ÇIKTI

Türkiye'nin son olarak kendi yönetiminde Dünya Kupası'na katıldığını aktaran Şenol Güneş, "Meşhur olmak ve marka olmak ayrıştırılmalı. O dönemde çamurda pamuklu malzemelerden, olmayan toptan, futbolcu ürettik. Eskiden hiç para yoktu, mahalledeki büyüklerin topladığı paralarla bunlar yapılıyordu. Bugün birçok işadamı yöneticiler var. Her şeylerini ortaya koymalarına karşın yöneticilikleri tartışılıyor. Türkiye'de herkes TL ile maaş almalı. Yabancı futbolcu kabul etmiyorsa da gelmesin" ifadelerini kullandı.