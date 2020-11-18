Macaristan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte milli maçla ilgili tüm detaylar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçına Macaristan deplasmanında çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşma öncesi B Ligi 3. Grup'ta topladığı 6 puanla 3. sırada yer alıyor. Ay-yıldızlılarda sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Enes Ünal, Efecan Karaca ve Çağlar Söyüncü bu mücadelede forma giyemeyecekler. A Milli Takım'ın, Macaristan'ı mağlup etmesi ve Rusya'nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve A Ligi'ne yükselme şansı bulunuyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağı maç TSİ 22.45'te başlayacak ve zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İLE MACARİSTAN 14. RANDEVUDA!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta bu akşamki rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

A MİLLİ TAKIM'IN 586. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı karşılaşma ile birlikte tarihindeki 586. maçına çıkacak. Milliler, 312'si resmi, 273'ü özel olmak üzere olmak üzere oynadığı müsabakalarda 222 kez sahadan galip ayrılırken, 223 kez de mağlup oldu. 140 maçta da berabere kaldı. Milli Takım toplam 775 gol atarken, kalesinde 835 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 70. MAÇI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile bugün oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 70. karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım'ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 49'u resmi, 20'si özel 69 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 69 maçta, 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 106 gol attı, kalesinde 64 gole engel olamadı.