Son dakika haberi: Almanya Türkiye maçı şifresiz yayınlanacak | Almanya Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? | Almanya Türkiye canlı

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, zorlu Rusya, Sırbistan maçına moralli çıkmanın planlarını yapıyor.

Peki Almanya Türkiye maçı şifresiz mi yayınlanacak. Almanya Türkiye karşılaşması saat kaçta hangi kanalda yayınalacak? Futbolseverler bu zorlu karşılaşma öncesinde arama motorlarında maçın kanalı ve saatiyle ilgili aramalarda bulunmaya başladı. İşte tüm soruların cevapları.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Milli Takım maçlarını yakından takip eden futbolseverler Almanya Türkiye maçını da şifresiz olarak izleyebilecek.

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya Türkiye arasında oynanacak özel karşılaşma 7 Ekim Çarşamba saat 21:45'te başlayacak. Almanya Türkiye karşılaşması TRT Spor'dan şifresiz canlı olarak yayınlanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

Milli takımdaki bazı futbolcuların daha hazır olduğunu dile getiren Şenol Güneş, "Başakşehir'deki oyuncu arkadaşlarımız sezonu geç bitirdiler, kısa bir ara vermek zorunda kaldılar. Geç başladılar, ligde galibiyet de alamadılar, iyi bir hazırlık dönemi geçiremediler. Bazı oyuncular sezon başında daha hazır görünüyor. Fransa Ligi'ndekiler erken başladı, daha iyi durumdalar. Çok maç oynayarak gelen oyuncularımız var. Bazıları hiç maç yapmadan geliyor. Sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Ben de yarın bazı değişiklikler yapmak durumundayız, Rusya maçını da düşünerek. Yarınki maçta oynayacak oyuncular da milli takım oyuncularıdır. Yarın hep beraber göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.





LÖW BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunduç

Joachim Löw, müsabakanın oynanacağı stadda basın toplantısı düzenledi.

Löw ayrıca kaleci Bernd Leno ile orta saha oyuncusu Kai Havertz'in yarın ilk 11'de olacağını şimdiden söyleyebileceğini dile getirdi.

İŞTE ALMANYA TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ile oynayacağı özel maçı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Köln Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te oynanacak mücadelede Bastien'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot olacak.





300 SEYİRCİ ALINACAK

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, Köln Sağlık Dairesinin Kuzey Ren Vestfalya eyalet yönetimiyle istişare ederek yarın Türkiye ile Almanya arasında oynanacak karşılaşmanın daha önce talep edilen 9 bin 200 seyirci ile oynanamayacağını bildirdiği duyuruldu.

Kentte 100 bin kişiye düşen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakası sayısının son 7 günde 35'in üzerinde olduğu ifade edilen açıklamada, bundan dolayı stada yarın en fazla 300 seyircinin alınmasına izin verilebileceği kaydedildi.





SON MAÇI ALMANYA 3-1 KAZANDI

İki ülke A milli takımları arasındaki son maçı Almanya 3-1 kazandı.

2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 7 Ekim 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan maçtan Almanya, Mario Gomez, Thomas Müller ve Bastian Schweinsteiger'in golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli takımın tek golünü Hakan Balta attı.

2008'DE FİNALİN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜK

EURO 2008'de yarı finale kadar çıkma başarısı gösteren Milli Takımımız, yarı finalde Almanya'ya 3-2 kaybetmişti. Uğur Boral ve Semih Şentürk'ün attığı gollerle finalin kapısında dönen millilerimizin maçı nefes kesmişti.

