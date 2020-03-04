A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 17 Kasım 2020'de sona erecek.
Milli Takım, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde Macaristan'ı konuk edecek. 6 Eylül'de Sırbistan, 9 Ekim'de Rusya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 17 Kasım'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.
Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;
3 EYLÜL
20.45 Türkiye - Macaristan
6 EYLÜL
20.45 Sırbistan - Türkiye
9 EKİM
20.45 Rusya - Türkiye
12 EKİM
20.45 Türkiye - Sırbistan
14 KASIM
18.00 Türkiye - Rusya
17 KASIM
20.45 Macaristan - Türkiye
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 12:02
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