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04 Mart 2020, Çarşamba
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A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımımız'ın maç programı açıklandı

A 'nın 2020-2021 fikstürü açıklandı. B Ligi 3. Grup'ta , ve ile eşleşen Ay-Yıldızlıların oynayacağı karşılaşmalar, 3 Eylül 2020'de başlayıp, 2020'de sona erecek.

, ilk müsabakasında 3 Eylül 2020 tarihinde 'ı konuk edecek. 6 Eylül'de , 9 Ekim'de deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, 12 Ekim'de Sırbistan ve 14 Kasım'da Rusya'yı ağırlayacak. Milliler grubu 'daki Macaristan deplasmanı ile tamamlayacak.

Orta Avrupa Saati'ne göre açıklanan UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maç programı şöyle;

3 EYLÜL
20.45 - Macaristan

6 EYLÜL
20.45 Sırbistan - Türkiye

9 EKİM
20.45 Rusya - Türkiye

12 EKİM
20.45 Türkiye - Sırbistan

14 KASIM
18.00 Türkiye - Rusya

17 KASIM
20.45 Macaristan - Türkiye

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 12:02
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