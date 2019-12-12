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12 Aralık 2019, Perşembe
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'ımızı akladı! Ceza yok

UEFA Milli Takım'ımızı akladı! Ceza yok

, A Milli Takımı'mızın gol sevinçlerinde yaptığı 'asker selamı'na ceza verilmeyeceğini açıkladı.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 16:16
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