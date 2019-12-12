UEFA Milli Takım'ımızı akladı! Ceza yok
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 16:16
- UEFA Milli Takım'ımızı akladı! Ceza yok
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Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
-
Galatasaray'da Falcao'dan sakatlık açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ yav he he
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 10
Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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