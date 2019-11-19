Hakan Çalhanoğlu'dan Alman basınına "asker selamı" açıklaması "ÇOK YAZIK"
A Milli Takım'ın Milan'da forma giyen futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Avrupa'da skandal tepkiler alan asker selamı ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu verilen gereksiz tepkilere bu açıklamasıyla en güzel cevabı verdi.
A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, milli takımın attığı gollerden sonra verdiği asker selamı ile ilgili Alman basınına açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu konu ile ilgili olarak, "O selam sadece ordumuza verilen bir mesajdı. Bizler futbolcuyuz, politikaya dahil olmak istemiyoruz. O selamı askerlerimize verdik ve sağ salim geri dönmeleri için onları motive etmeye çalıştık.
''BU MUAMELEYE MARUZ BIRAKILMASI ÇOK YAZIK''
Avrupa'da futbol hayatına devam eden milli futbolcularımıza verilen skandal tepkilerle ilgili olarak Hakan, ''Hiçbir şekilde bir politik simge veya provokasyonla alakası yoktu. Hepimiz barış yanlısıyız. Bu nedenle, Türk futbolcuların böyle kötü bir muameleye maruz bırakılması çok yazık..." ifadelerini kullanarak Almanlara en güzel cevabı verdi.
- 19.11.2019
- Güncelleme: 19.11.2019 20:17
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