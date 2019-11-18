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18 Kasım 2019, Pazartesi
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4 isim resmi milli

4 isim resmi milli

Uğurcan, Ahmed, Ozan ve Mert ilk kez resmi maçta oynadı. Uğurcan daha önce özel maçta oynamıştı. 'yi garantileyen A , Andorra karşısında ilkleri yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci , forvet oyuncusu ve savunma oyuncusu 'ın yanı sıra sonradan oyuna giren bir başka savunmacı , ilk kez bir resmi maçta Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce ile özel maçta oynamıştı.

'yi garantileyen A , Andorra karşısında ilkleri yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci , forvet oyuncusu ve savunma oyuncusu 'ın yanı sıra sonradan oyuna giren bir başka savunmacı , ilk kez bir resmi maçta Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce ile özel maçta oynamıştı. Öte yandan 'nın takımı, ilk milli maçlarına Andorra karşısında çıkan oyuncuları Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

FRANSA LİDER BİTİRDİ
Grubumuzdaki diğer maçta liderlik için çekiştiğimiz , Arnavutluk deplasmanında sürprize izin vermedi ve ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık galibiyetin altına imza attı. Horozlar'a Arnavutluk önünde galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tolisso ve 31. dakikada Griezmann getirdi. Fransa bu sonuçla grubu 25 puanla 1. sırada tamamladı.

İZLANDA ZOR KAZANDI
EURO 2020 vizesini elinden aldığımız İzlanda, prestij maçında Moldova'ya konuk oldu. Zayıf rakibi karşısında oldukça zorlanan İzlanda, 17'de Bjarnason'un golüyle öne geçti. Moldova, 56'da Milinceanu'nun golüyle eşitliği sağladı. İzlanda, 65'te Sigurdsson'la tekrar öne geçerken, 78'de Sigurdsson'la bir de penaltı atışından yararlanamadı 2-1 kazandı.

SADECE 4 FUTBOLCU TÜRKİYE'DE OYNUYOR
A Milli Takım'ın Andorra önünde sahaya çıkan ilk 11'inden sadece 4 futbolcu 'de forma giyen isimlerden oluştu. 'dan kaleci Uğurcan, 'dan Nazım, 'dan Ömer ve 'den Ozan, Milli Takım'ın Türkiye'den isimleri oldu.

  1. 18.11.2019
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