4 isim resmi milli

EURO 2020'yi garantileyen A Milli Takım, Andorra karşısında ilkleri yaşadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ilk 11'de forma verdiği kaleci Uğurcan Çakır, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ve savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın yanı sıra sonradan oyuna giren bir başka savunmacı Mert Çetin, ilk kez bir resmi maçta Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce Yunanistan ile özel maçta oynamıştı. Öte yandan Almanya'nın Schalke takımı, ilk milli maçlarına Andorra karşısında çıkan oyuncuları Ahmed Kutucu ve Ozan Kabak'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

FRANSA LİDER BİTİRDİ

Grubumuzdaki diğer maçta liderlik için çekiştiğimiz Fransa, Arnavutluk deplasmanında sürprize izin vermedi ve ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0'lık galibiyetin altına imza attı. Horozlar'a Arnavutluk önünde galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tolisso ve 31. dakikada Griezmann getirdi. Fransa bu sonuçla grubu 25 puanla 1. sırada tamamladı.

İZLANDA ZOR KAZANDI

EURO 2020 vizesini elinden aldığımız İzlanda, prestij maçında Moldova'ya konuk oldu. Zayıf rakibi karşısında oldukça zorlanan İzlanda, 17'de Bjarnason'un golüyle öne geçti. Moldova, 56'da Milinceanu'nun golüyle eşitliği sağladı. İzlanda, 65'te Sigurdsson'la tekrar öne geçerken, 78'de Sigurdsson'la bir de penaltı atışından yararlanamadı 2-1 kazandı.

SADECE 4 FUTBOLCU TÜRKİYE'DE OYNUYOR

A Milli Takım'ın Andorra önünde sahaya çıkan ilk 11'inden sadece 4 futbolcu Türkiye'de forma giyen isimlerden oluştu. Trabzonspor'dan kaleci Uğurcan, Antalyaspor'dan Nazım, Galatasaray'dan Ömer ve Fenerbahçe'den Ozan, Milli Takım'ın Türkiye'den isimleri oldu.