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05 Kasım 2019, Salı
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-Lille maçını izleyecek

Şenol Güneş Valencia-Lille maçını izleyecek

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü , Andorra ile oynayacağımız maç öncesi bu ülkeye giderek incelemelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca bugün Devler Ligi'nde Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in ile 'da oynayacağı maçı izleyecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü , EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım'da 'nin deplasmanda Andorra ile yapacağı karşılaşma öncesinde bu ülkeye giderek çeşitli incelemelerde bulundu.

Maçın oynanacağı suni çime sahip Estadi Nacional Stadyumu'nu ve A Milli Takımımızın kamp yapacağı oteli ziyaret eden tecrübeli teknik adam, daha sonra 'nın kentine geçti.

Güneş, bu akşam Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia ile Lille arasında oynanacak karşılaşmayı statta takip edecek. Mestalla Stadyumu'ndaki müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

  1. 05.11.2019
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