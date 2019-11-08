Başkan Erdoğan: UEFA yanlıştan dönsün

Türkiye Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan ziyareti öncesi UEFA'ya sert tepki gösterdi. Milli takımda, yurt içi ve dışında gol sevincini asker selamı vererek kutlayan futbolculara soruşturma açılmasını eleştiren Başkan Erdoğan, sistematik şekilde linç kampanyası yapıldığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, "Görevi sporu desteklemek olan kurumların haksız eleştiriler yapan siyasetçilerle katılmasının hiçbir makul sebebi yoktur. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra sporcularımıza linç kampanyası başlatıldı. Macron'un sporcusu bunu yaparken hiçbir yaptırım olmuyorken bize soruşturma açılıyor" dedi.

HUKUKSUZLUK YAPILIYOR

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutluluklarını göstermek için asker selamı veren sporcularımızla ilgili disiplin kovuşturmaları yapılıyor. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesini, provokatif politik davranış olarak nitelemek çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur. UEFA, provokatif politik davranış görmek istiyorsa sporcularımıza yönelik aldığı kararlara baksın. UEFA'nın milli takımımıza ve kulüplerimize yönelik ayrımcı, haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Bu yanlıştan dönmeliler."

DÜRÜST DEĞİLSİNİZ

Başkan Erdoğan, uluslararası turnuvaların ülkemize verilmemesinin kasıtlı olarak yapıldığını söyleyerek eleştirisini sürdürdü. Kulüpler Birliği'nin asker selamı yüzünden UEFA'ya tepki göstermesini kutlayan Erdoğan, "Bu, 82 milyonun hissiyatını yansıtıyor" dedi ve ekledi: "Biz sizleri zaten tanıyoruz. Türkiye'ye karşı ne zaman dürüst oldunuz? Bir organizasyonu Türkiye'ye vermemek için başka ülkeye 2 defa verdiniz. Hem de bizim kadar iyi olmamalarına rağmen bunu yaptınız.