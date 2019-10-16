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THY'den Şenol Güneş'e büyük jest!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası THY, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz yaptı. Uçağın kaptanı Şenol Güneş'in 2002 Dünya Kupası dönüşü söylediği "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlatması sonrasında uçakta alkışlar yükseldi.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fransa'ya lider giden Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçı Konya'da 2-0'lık skorla kazanmıştı. Deplasmandan da rakibinden 1 puanı alan A Milli Takım, tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

"ÖNEMLİ OLAN NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞİL, KİMİNLE PAYLAŞTIĞINIZ"

Türk Hava Yolları, bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Şenol Güneş'e dönüş yolculuğunda bir sürpriz hazırladı. Uçağın kaptanı, yaptığı konuşmada Şenol Güneş'in 2002 yılında Dünya Kupası dönüşünde yaptığı açıklamada "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlattı.

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16 Ekim 2019 , Çarşamba
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