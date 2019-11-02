''Şansımız Güneş''

Leicester City'deki performansıyla dikkat çeken Çağlar, Şenol Güneş'le çalışmanın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Burada onunla olmaktan ötürü çok mutluyuz. Umuyorum Şenol hocayla birlikte bu başarılı başlangıcımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.



BABA-OĞUL GİBİYİZ

Everton forması giyen Cenk Tosun da Şenol Güneş'in kendisinin hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. İki şampiyonluk kazandıklarını aktaran tecrübeli golcü, "Aramızdaki ilişki bir antrenör oyuncu ilişkisinden ziyade baba- oğul ilişkisi gibi. Şenol Güneş'in oyuncularıyla arasındaki bağ çok kuvvetli. Ülkemiz için büyük bir kazanç, çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Onunla çalışmayı çok seviyorum" dedi.