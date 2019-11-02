''Şansımız Güneş''
İngiltere Premier Lig'de forma giyen Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun, UEFA'ya açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş’e övgüler yağdıran Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun, tecrübeli hocayla çalışmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.
Leicester City'deki performansıyla dikkat çeken Çağlar, Şenol Güneş'le çalışmanın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Burada onunla olmaktan ötürü çok mutluyuz. Umuyorum Şenol hocayla birlikte bu başarılı başlangıcımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.
BABA-OĞUL GİBİYİZ
Everton forması giyen Cenk Tosun da Şenol Güneş'in kendisinin hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. İki şampiyonluk kazandıklarını aktaran tecrübeli golcü, "Aramızdaki ilişki bir antrenör oyuncu ilişkisinden ziyade baba- oğul ilişkisi gibi. Şenol Güneş'in oyuncularıyla arasındaki bağ çok kuvvetli. Ülkemiz için büyük bir kazanç, çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Onunla çalışmayı çok seviyorum" dedi.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
''Şansımız Güneş'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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