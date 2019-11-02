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02 Kasım 2019, Cumartesi
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''Şansımız Güneş''

''Şansımız Güneş''

'de forma giyen ve , 'ya açıklamalarda bulundu. ’e övgüler yağdıran Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun, tecrübeli hocayla çalışmanın büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Leicester City'deki performansıyla dikkat çeken Çağlar, 'le çalışmanın büyük bir şans olduğunu belirterek, "Ondan sürekli yeni bir şeyler öğreniyoruz, bize çok yardımcı oluyor. Burada onunla olmaktan ötürü çok mutluyuz. Umuyorum Şenol hocayla birlikte bu başarılı başlangıcımızı devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

BABA-OĞUL GİBİYİZ
Everton forması giyen da Şenol Güneş'in kendisinin hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade etti. İki şampiyonluk kazandıklarını aktaran tecrübeli golcü, "Aramızdaki ilişki bir antrenör oyuncu ilişkisinden ziyade baba- oğul ilişkisi gibi. Şenol Güneş'in oyuncularıyla arasındaki bağ çok kuvvetli. Ülkemiz için büyük bir kazanç, çok önemli bir değer olduğunu düşünüyorum. Onunla çalışmayı çok seviyorum" dedi.

  1. 2.11.2019
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