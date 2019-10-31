Ali Koç'tan asker selamı veren milli futbolculara destek

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, beIN Sports'ta gündeme ilişkin soruları cevapladı.

UEFA'yı eleştiren Ali Koç, milli futbolculara sahip çıkarak, şöyle konuştu:

"Üzülerek söylüyorum, Avrupa'nın siyasi ortamı UEFA'nın tavrını etkiliyor. Bu tartışmaları çok üzücü buluyorum. Bu bizim milli sorunumuz ve duruşumuzdur. Ceza alacağımızı hiç sanmıyorum. Ceza verilmeyen başka örnekler var. Olsa olsa kuralları değiştirirler, asker selamını yasaklarlar. Bizim için yeni bir kural çıkartılmış olur. Bu bizim milli davamızdır. Biz milliyetçi bir ülkeyiz, vatanımıza sıkı sıkı sarılan bir ülkeyiz. Buna ceza gelmesi söz konusu değil. Biz de iyi bir savunma yapacağız. Bu bir mesajdır. Esas UEFA'nın siyasi olmaması gerekir. Bir an önce bu sürecin kapanması her taraf için hayırlı olur."