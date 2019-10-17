Futbol otoriteleri Avrupa'dan gelen tepkileri değerlendirdi

İtalyan Senatör Calderoli, Barış Pınarı harekatına destek veren Juvestus'lu Merih Demiral ve Roma'lı Cengiz Ünder'in sözleşmesinin feshedilmesini istedi.



Ayrıca UEFA da asker selamı sevinci ile ilgili soruşturma başlattı.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Türkiye'ye karşı ülkeler ittifak oluşturuyorlar.

Bunun nedeni şu: Terör belası biterse Türkiye süper güç olur ve dünyaya hükmeder. Bu durumda da Orta Doğu'ya silah satamazlar. Bizde yok ama dünyada birçok yerde ırkçılık var.



Biz Mevlana'nın soyundan gelen bir milletimiz. Mevlana, 'Gel, ne olursan ol yine gel' der. Bize okullarda bunları öğrettiler, bizim nesil böyle yetişti.

Pauli, Enver Cenk Şahin'i gönderdi.

Milli değerlere, vatana, bayrağa saygısı nedeniyle kariyerini tehlikeye attı ama bak şimdi tüm kulüplerimiz ona kapıları açtı ve 'Bize gel' diyor. Ne kadar güzel bir şey bu. ABD ve AB ne yaparsa yapsın, bizim güçlü bir liderimiz var.



Biz gerekirse dünyaya meydan okuruz, bir ölürüz bin oluruz. Bunu zaten 15 Temmuz'da gösterdik. İtalyan senatör saçmalamış ama bu yaptıkları tabii ki yanlarına kalmayacak.

REHA KAPSAL: Bu durum bizim yaptığımız harekatın doğruluğu ortaya koyuyor.

Bizim ülkemizde yapılan her doğru şeyi inkar ettiler bugüne kadar.

Lukaku 80 milyon euro + bonuslarla İnter'e transfer ettiler. 10-15 gün önce sahada ırkçı saldırılara maruz kaldı. Bulgaristan-İngiltere maçı ırkçılık nedeniyle birkaç kez durdu. İtalyan senatör neredeydi? O zaman işine gelmiyor onları görmüyorsun ama bize karşı ültimatom gönderiyorsun. Bu adil değil. Bu kritik durumda futbolcularımız tabii ki destek verecek. Bu çok doğal.

Bu olayları ırkçılık boyutuna taşımak kabul edilemez. Avrupa önce kendi evinin önünü temizlemeli. Avrupa'da saha içinde ve dışında, sosyal hayatta insanlar ayrıştırılıyor.

Irkçılık orada var. Bizim ülkemiz hoşgörülüdür.



ERMAN TOROĞLU: Bu Avrupalılar öyle insanlar ki kendilerine her şeyi hak görürler. Bizde PKK olduğu gibi Almanya'da bir Baader- Meinhof çetesi vardı. Almanlar bu çetenin elebaşlarını yakalayıp ayrı ayrı hücrelere koydular. Bir sabah kalktığımızda bütün çete üyelerinin bunalıma girdiği ve kendilerini astığı açıklandı.



Sonunda ne oldu? Hiçbir şey. Baader-Meinhof çetesi badem oldu. Hesap soran oldu mu Almanya'dan, hayır. Şimdi utanmadan bize hesap sormaya kalkıyorlar.

SERKAN KORKMAZ: YPG/PKK'lı teröristlerle özel maç da yapsınlar bari. Yuh artık!

Bizleri cetvelle sınırlarını çizdikleri ve taşeron terör örgütleriyle dizayn ettikleri ülke(!)lerle karıştırmasınlar. Kirli emellerini peril peril Türk gençlerinin kariyerlerinden çeksinler.



Türk asıllı Alman futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın, asker selamı sevincimizi önce beğenip sonra kaldırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

ZEKİ UZUNDURUKAN: Enver Cenk Şahin kadar yürekli olamadılar. Korkaklar. Dik durmazsan, yaşadığın yerdeki havaya göre Türkiye aleyhine davranırsan gün gelir o zaman seni de ezerler.



SERKAN KORKMAZ: Belli ki büyük bir mobbinge maruz kalmış durumdalar. O beğenilerini yanlışlıkla yapmadıklarına göre aslında akıl ve vicdanlarıyla, hür iradeleriyle bizimle birlikteler. Fakat faşist baskılardan, ayrımcılıktan ve kendilerine yönelik linç kampanyalarından korkmuş ve geri atmış durumdalar; bu çok net. Korkmasınlar, dirayetli olsunlar ve bize güvensinler. Kendilerini asla yalnız hissetmesinler. Bizden, beğenilerini çektikten sonra onlara yönelik yoğun tepkiyi çok iyi anlıyorum ama vurgulamak isterim ki; bir suçları varsa o korkmuş olmaları. Emre Can ve İlkay; korkmayın, açıkça ifade edin duygularınızı ve fikirlerinizi…



ERMAN TOROĞLU: Bu iki futbolcu sevinci önce beğendi sonra geri aldı. Aslında beğenerek nerede durduklarını gösterdiler. Sonradan geri almaları bir şeyi değiştirmez. Gerçek düşüncelerini ortaya koydular.



OXFORD VARDI DA BİZ Mİ OKUMADIK



Milli Takım'da ileri uçta alternatif problemi yaşanıyor. Golcüler formsuzken alttan forvet çıkmaması sıkıntı oluşturur mu?



ZEKİ UZUNDURUKAN: Burak eleştiriliyor ama son 10 yılda en çok gol atan futbolcu o, iki kez gol kralı oldu. Milli Takım havuzumuzda 10 tane Burak gibi forvetimiz yok ki.



'Burak yeni sakatlıktan çıktı niye oynuyor' deme lüksümüz yok.

Cenk kendi takımında zaten yeterince süre alamıyor. Kaldı ki Descamps, Konya'daki maçtan sonra Burak'ı öve öve bitirememişti. Tamam gol atamadı ama Burak'ın sahada bulunması bile rakip için bir tehdit unsuruydu.



Alternatifimiz yok ki. Bu takım Avrupa Şampiyonası'nda iş yapar. Bu kadro Dünya Kupası'na da gider. Ama asıl forvet sıkıntısını bence orada çekeriz.

Mutlaka alternatifler çıkması lazım.



Süper Lig takımlarının hocalarının Milli Takım için oyuncu yetiştirmesi lazım.

Şenol Güneş'e yardımcı olması gerek.



Burak ve Cenk'e alternatif bulmamız gerek. Forvette sıkıntı yaşayabiliriz.



REHA KAPSAL: Burak da Cenk de farklı özellikleri olan kaliteli iki golcü. Özellikle kenar oyuncuları Abdülkadir Ömür ve Cengiz sakatken orada sıkıntı yaşayabiliriz.



Geçmişte kaleci, stoper ve bekte büyük sıkıntı çekiyorduk. Bunları çok iyi doldurduk.

Neredeyse en kaliteli futbolcularımız şimdi bu bölgede.



Esas sıkıntıyı hücumda çizgi oyuncularında yaşıyoruz. Bir de orta sahada bir oyun aklına ihtiyacımız var. Emre, EURO 2020'de 40 yaşında olacak.

Emre oynamadığı zaman oyunu tutamıyoruz. Çok gel-git yaşadık, kontrol edemedik, aktif dinlenmeyi doğru yapamadık. Çizgide eksikliğimiz var ama sakatlar döndükten sonra bunu gideririz. Orta sahada da liderlik yapacak isimlere ihtiyacımız var. Çizgiler için Yusuf Yazıcı'yı da oynatabilirsiniz. Kulüpler bir futbol ekolü sağlamalı. TFF'nin açıkladığı gibi dünyada ilk 10 içine girmeliyiz.



Yarışmacı olarak ilk 10'a girebiliriz ama eğitmede de ilk 10'a girmemiz gerek.

TFF; futbolcu, antrenör, tesis, akademi gelişimleri için yatırım yapmalı.



ERMAN TOROĞLU: Şu anda Milli Takım'ın santrfor yeri boş. Şöyle boş: İki tane oyuncumuz var, Burak ve Cenk. İkisi de adam eksilterek gol atacak adamlar değil. Burak'ın ilk patlaması var, o da ilk çıkışta. Cenk daha ağır ama o da iyi top saklıyor. Yani ikisi de şu anda dünya futbolunun ideal forvet tipi değiller. Peki o zaman diyeceksiniz ki Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık mı? Evet maalesef alternatifleri yok. Başka çareler üretmemiz lazım. Bu haldeki Burak kesinlikle Fransa maçında oynamazdı.



Şenol Güneş yanlış bir tercih yaptı.

Yusuf Yazıcı'yı da oynatmalıydı.

Çocuğunu öptüğü gibi öptü



Merih Demiral yere düşen formayı alıp iki kez öperek giydi. Bu hareket hepimizi mest etti.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Bizim kutsal değerlerimiz var.

Bayrak, İstiklal Marşımız, ekmek çok önemlidir.

Dini ve ailevi değerlerimiz var. Mezarlığın yanından geçerken müziği kapatırız, ezan okunurken radyomuzu kapatırız...

Hakan Çalhanoğlu ve Tolga Zengin'in ekmeği öpüp kenara koymasını görmüştük. Merih'inki zaten Milli Takım'ın ruhunu gösteriyor.

Merih bir anne-babanın çocuğunu öptüğü gibi öptü formasını. Bunu fotoğraf vermek için değil, içten yaptı. Yabancı futbolcular gelip armayı öperler ama ödemeleri bir hafta gecikince hemen UEFA'ya şikayet ederler.

18 Mart 1915'te düşmana su veriyorduk bugün de teslim olan PKK'lılara Mehmetçikler kumanya veriyor. Hiçbir şey değişmemiş.



REHA KAPSAL: Biz iki şey yere düştüğünde alıp öpen bir toplumuz. Daha önce Hakan Çalhanoğlu ve Tolga Zengin de atılan ekmeği yerden alıp öpmüştü. Bayrağımızı da öperiz. Merih formasını öptü. Bunlar çok şık, çok güzel hareketler. Bir toplumun değerlerine sahip çıkması anlamında da çok güzel bir rol model.



İnsanların değerlerine sahip çıkması çok önemli.



Çanakkale Savaşı'nda düşman askerine su veren atalarımız var. Böyle bir ecdadın nesilleriyiz.



SERKAN KORKMAZ: Bu zihniyet değişikliğini sağlayan herkesten Allah razı olsun. Yere düşen formasını öpen Merih gibi oyuncularla ve gençlerle yükselecek bu ülke. Aklı fikri kazandığı parayı kültüre, bir değere çevirmek yerine, bulduğu en pahalı kıyafetleri, arabaları ve evleri alarak sınıf atlamaya çalışan bir futbolcu kültüründen de hızla kurtuluyoruz gibime geliyor. Halkımız giderek yozlaşan ve değer üretmekten uzak o futbol kültüründen hiç hoşlanmıyor.



KRUSE KLAS BİR ADAM



Yurt dışından Barış Pınarı harekatı için tepkiler gelirken Max Kruse İstiklal Marşımızı okuyor, Atatürk portresiyle fotoğraf çektiriyor.



REHA KAPSAL: Para kazanmak için geldi Türkiye'ye ama Türk halkına duyduğu saygı, İstiklal Marşımıza duyduğu saygı çok önemli. Bunu herhangi bir reklam için de bunu yapmıyor. Bir Türk olarak çok hoşuma gitti hareketleri. Saygıyı fazlası ile hak etti. Saha içinde klas bir oyuncuydu, dışarıda da klas bir adammış.



ZEKİ UZUNDURUKAN: Ersun Yanal'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü haftada bir gün Türkçe öğretmeni gelip ders veriyormuş.

Futbolculuğunu çok beğeniyorum zaten, lider ruhunu da gördük seromonide. Ağzına, yüreğine sağlık. İnşallah diğer futbolculara da örnek olur. Alex'in heykeli dikildi. Hagi ile Alex, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli futbolculardır.



Ama bir gün Türkçe konuşmadı, İstiklal Marşımızı okumadı.



Kruse'yi alnından öpüyorum.



SERKAN KORKMAZ: Bizi tanıyan, bizimle yaşayan bir kişinin bizi sevmemesi mümkün mü? Kruse, kendi ülkesinde bulamadığı konforu burada buluyor sanki. Klasik, sıkıcı, sıradan bir karaktere sahip olmadığı için kendi ülkesinde dışlanma noktasına gelmiş bir sporcuydu. Bizse bu tip renkli karakterleri severiz.



ERMAN TOROĞLU: Kruse'nin bu işi candan yaptığı fikrindeyim.

Türkiye'ye gelip 6 yıl çalışan ama hiç Türkçe öğrenmeden gidenleri de biliyorum. Bunların başında da Lucescu geliyor.

Peki Lucescu mu, Kruse mi? G.Saray'ı, Beşiktaş'ı çalıştırdı, bilmem neresinde boncuk var diye Milli Takım hocası bile yaptılar onu. Türkçe'nin T'sini bile konuşmadı. Nitekim fiyaskoyu gördük. 'Gençler çıkmıyor, Türkiye'de futbolcu yok' diyordu. Şu andaki Milli Takım'ı da görüyoruz.