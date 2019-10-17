Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı!

Merih Demiral, Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için, Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabına asker selamı yaptığı bir fotoğrafı paylaştığı sebebi ile İtalya'da eleştirilerin odağı olmuştu.