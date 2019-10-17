Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı!
A Milli Futbol Takımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında attığı gollerden sonra Mehmetçiklerimiz'e armağan ettiği asker selamı Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştı. Almanya'da Enver Cenk Şahin kadro dışı kalırken, milli yıldızlarımız Merih Demiral ve Cengiz Ünder İtalya'da küstahça yorumlara maruz kalmıştı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, takım arkadaşı Merih Demiral'a destek çıktı.
17 Ekim 2019 Perşembe 22:14
Güncelleme: 17.10.2019 22:17
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Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan örnek bir davranış geldi.
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Merih Demiral, Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için, Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabına asker selamı yaptığı bir fotoğrafı paylaştığı sebebi ile İtalya'da eleştirilerin odağı olmuştu.
Öyle ki, İtalyan Senatör RobertoCalderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklamasını yapmıştı.
Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler.
Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler.