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Dortmund CEO'sundan İlkay Gündoğan açıklaması! Asker Selamı...
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Alman asıllı Türk futbolcu İlkay Gündoğan'ın A Milli Futbol Takımımızın Arnavutluk'a attığı gol sonrası yaşadığı sevinçte 'Asker Selamı' verdiği anın fotoğrafını önce beğenip sonra beğeniyi kaldırması hakkında yorumlarda bulundu.
17 Ekim 2019 Perşembe 00:01
Güncelleme: 17.10.2019 00:01
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri 7. maçında Arnavutluk'u Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 mağlup etmişti.
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90. dakikada gelen golden sonrası milliler, Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla 'Asker Selamı' vermişti.
Bu anın fotoğrafı sosyal medyada büyük bir beğeni toplarken, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan önce fotoğrafı beğenip ardından da beğeniyi geri çekmişti.
Konuyla alakalı skandal bir açıklamada bulunan Gündoğan, "Politik olacağını düşündüğüm için hemen beğeniyi geri çektim. İnanın ki geçen senenin ardından yapmak isteyeceğim tek şey politik bir açıklama yapmak" şeklinde konuşmuştu.
'Asker Selamı' tartışmaları gündemde hala yerini korurken, Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Alman futbolcunun yaptığı hareket ile alakalı yorumlarda bulundu.