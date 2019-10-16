Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa ile yaptığı mücadelelerde gol sonrası Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek amacıyla Asker Selamı vermişti. Daha önce de başka oyuncular tarafından yaşanan bu sevinç ile alakalı A Milli Takım'a soruşturma açılması büyük bir yankı uyandırdı. İşte dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular... (Fotomac.com.tr / ÖZEL)

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:58 Güncelleme: 16.10.2019 20:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





