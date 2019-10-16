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16 Ekim 2019, Çarşamba
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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa ile yaptığı mücadelelerde gol sonrası Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek amacıyla Asker Selamı vermişti. Daha önce de başka oyuncular tarafından yaşanan bu sevinç ile alakalı A Milli Takım'a soruşturma açılması büyük bir yankı uyandırdı. İşte dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular... (Fotomac.com.tr / ÖZEL)
16 Ekim 2019 Çarşamba 19:58 Güncelleme: 16.10.2019 20:01
Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmiş, Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Bu iki maçta da atılan goller sonrası Milli Futbol Takımımız, Mehmetçikler'e destek amaçlı Asker Selamı verdi. Bu hareket ülkemizde büyük beğeni toplarken, dış basında gündeme oturdu.

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Son olarak UEFA, millilerin bu sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Ancak daha önceden Türkiye karşısında atılan golde de olmak üzere birçok futbolcu bu sevinci uyguladı ve hakkında soruşturma açılmadı.

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

İŞTE DÜNDEN BUGÜNE 'ASKER SELAMI' VEREN FUTBOLCULAR...

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