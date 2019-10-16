EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımımız, Arnavutluk ve Fransa ile yaptığı mücadelelerde gol sonrası Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek amacıyla Asker Selamı vermişti. Daha önce de başka oyuncular tarafından yaşanan bu sevinç ile alakalı A Milli Takım'a soruşturma açılması büyük bir yankı uyandırdı. İşte dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular... (Fotomac.com.tr / ÖZEL)
16 Ekim 2019 Çarşamba 19:58
Güncelleme: 16.10.2019 20:01
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etmiş, Fransa ile 1-1 berabere kalmıştı.
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Bu iki maçta da atılan goller sonrası Milli Futbol Takımımız, Mehmetçikler'e destek amaçlı Asker Selamı verdi. Bu hareket ülkemizde büyük beğeni toplarken, dış basında gündeme oturdu.
Son olarak UEFA, millilerin bu sevinci hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.
Ancak daha önceden Türkiye karşısında atılan golde de olmak üzere birçok futbolcu bu sevinci uyguladı ve hakkında soruşturma açılmadı.
İŞTE DÜNDEN BUGÜNE 'ASKER SELAMI' VEREN FUTBOLCULAR...