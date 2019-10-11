MAÇ SONUCU Türkiye 1-0 Arnavutluk MAÇ ÖZETİ

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u ağırladı. Ay-Yıldızlılar üstün oyununu son dakika golüyle süsleyerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın tek golü Cenk Tosun'dan geldi.

Milli Takımımız bu skorla gruptaki puanını 18'e yükseltirken liderliğini sürdürdü. Ay-Yıldızlılar bir sonrakinde maçında Fransa'ya konuk olacak.

Detaylar geliyor...