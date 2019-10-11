MAÇ SONUCU Türkiye 1-0 Arnavutluk MAÇ ÖZETİ - Son dakika A Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
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MAÇ SONUCU 1-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Türkiye 1-0 Arnavutluk MAÇ ÖZETİ

A Milli Takımımız, Elemeleri grup maçında ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 'da Fenerbahçe 'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi.

A Milli Futbol Takımımız, Elemeleri grup maçında Stadyumu'nda 'u ağırladı. Ay-Yıldızlılar üstün oyununu son dakika golüyle süsleyerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın tek golü Cenk Tosun'dan geldi.

Milli Takımımız bu skorla gruptaki puanını 18'e yükseltirken liderliğini sürdürdü. Ay-Yıldızlılar bir sonrakinde maçında 'ya konuk olacak.

Detaylar geliyor...

  1. 11.10.2019
  2. Güncelleme: 11.10.2019 23:47
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