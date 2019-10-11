MAÇ SONUCU Türkiye 1-0 Arnavutluk MAÇ ÖZETİ
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynandı. Karşılaşma 1-0 A Millilerin üstünlüğü ile sona erdi.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u ağırladı. Ay-Yıldızlılar üstün oyununu son dakika golüyle süsleyerek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın tek golü Cenk Tosun'dan geldi.
Milli Takımımız bu skorla gruptaki puanını 18'e yükseltirken liderliğini sürdürdü. Ay-Yıldızlılar bir sonrakinde maçında Fransa'ya konuk olacak.
Detaylar geliyor...
- 11.10.2019
- Güncelleme: 11.10.2019 23:47
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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