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İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu! EURO 2020...
UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye A Milli Futbol Takımı, H Grubu 7. karşılaşmasında Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti ve puanını 18'e yükseltti. İşte A Milli Takım'ın grubunda puan durumu...
11 Ekim 2019 Cuma 23:48
Güncelleme: 12.10.2019 00:04
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımımızın bulunduğu H Grubu'nda 7. karşılaşmalar bu akşam oynandı.
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Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Kırmızı-beyazlılar, Arnavutluk Milli Takımı'nı ağırladı.
Milliler, 90. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 3 puanı kazandı ve liderliğini korudu.
İŞTE TÜRKİYE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN EURO 2020 GRUBU'NDA PUAN DURUMU