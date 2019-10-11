Milli maçta Aziz Yıldırım detayı!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da yerini aldı. İşte o anlar ve maçtan diğer kareler...

11 Ekim 2019 Cuma 23:28 Güncelleme: 11.10.2019 23:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





