Milli maçta Aziz Yıldırım detayı!

EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Arnavutluk'u konuk etti. Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da yerini aldı. İşte o anlar ve maçtan diğer kareler...
11 Ekim 2019 Cuma 23:28
Güncelleme: 11.10.2019 23:59
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2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, son maça göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
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Ay-yıldızlı ekibin grupta son oynadığı Moldova mücadelesine ilk 11'de başlayan Dorukhan Toköz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Güneş, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç ve Kenan Karaman'ı ise yedekler arasında tuttu.
Şenol Güneş, bu futbolcuların yerine Arnavutluk maçında ilk 11'de Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ı tercih etti.
Karşılaşmada kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunmayı Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş'tan oluşturdu.
Orta sahada, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu görev yaparken, hücumda Burak Yılmaz ve Cenk Tosun sahaya çıktı.