Mircea Lucescu basın toplantısı düzenledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında; "Çalışmaya devam. Türkiye'de yeni arkadaşlar ya da kendi ekibinde oynayan oyuncular çıkarsa, onları da bu gruba dahil edeceğiz. Her maçı izliyoruz. Biz bu ekiple 6-7 aylık bir süreçte birlikte oynamaya başladık. Uluslar Ligi'nde çok zor bir gruptayız. Rusya ve İsveç, Dünya Kupası'ndan döndü, 3 senedir aynı antrenör ve oyuncularla devam ediyorlar. Oynadığımız 4 maçı da domine ettik. Sadece konsantrasyon problemi nedeniyle golleri yedik. Buraya gelen gençler, burayı sevdiği için geliyor. Bir kontratları yok. Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Daha önce sürekli oynayan Tolga Ciğerci şu anda ortalarda yok. Ozan Tufan oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta... Çok iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar. Profesyonel olarak baktığımda, kolay değil. Yeniden rekabetçi bir grup kurmaya çalışıyorum, bunun için de zaman gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, A Milli Takım oyuncularının kulüp takımlarında oynadıkları sürenin azlığına değinirken; "Ukrayna'nın 8 oyuncusu Shakhtar'da oynuyor. Sadece ileri üçlüsü Shakhtar'dan değil çünkü Shakhtar'da o pozisyonda Brezilyalı oyuncular oynuyor. Shakhtar'dan milli takıma giden Ukraynalı futbolcular birçok kademede birlikte oynadılar. Fenerbahçe'den 1-2, Galatasaray'dan 1-2, Beşiktaş'tan keza 1 futbolcu. Türkiye'den alabildiğimiz oyuncular bunlar. Burada çok zamanımız yok, işlemeye çalışıyoruz. Romanya bir karar aldı ve U21'de şampiyona kazandı. Liglerde U21'den çok oyuncu var. Romanya'daki haber; [Ukrayna maçı sonrasında TFF ile geleceğini görüşecek olması] dünyanın her yerinde olduğu gibi, yanlış bir haber. Böyle bir şey konuşmadım, bu tarzdaki fikirlerimi de dışarıda herkesle paylaşmam. İnanmasam, bu işe devam etmezdim. Şu anda iyi gideceğime inanıyorum ve devam ediyorum." cümlelerini kullandı.