A Milli Futbol Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya'da yaptığı hazırlık maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazandı. Ay-yıldızlı ekip rakibi önünde her iki yarıda da üstündü. 19. dakikada derinlemesine atılan pasta Scott Hogan, kaleci Volkan Babacan'ı da çalımladıktan sonra vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı. 28'de Yusuf Yazıcı'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un yerden sert şutunu kaleci çıkardı. 32'de Yusuf Yazıcı bu kez ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top Doyle'un üzerine gitti. 37'de Conor'un kullandığı serbest vuruşta James McClean'ın kafası Volkan Babacan'da kaldı.



YUSUF'TAN ŞIK ORTA

İkinci yarıya iyi başlayan Milliler 47'de gole yaklaştı. Ancak Çağlar Söyüncü, Hakan'ın ceza sahasına ortaladığı topu altıpastan auta yolladı. Beklenen gol 52'de geldi. Sol kanattan kazanılan korner atışında Yusuf Yazıcı'nın ortaladığı topu Mehmet Topal sol ayağıyla filelere gönderip, tribünleri ayağa kaldırdı: 1-0. 67'de Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. Sonraki dakikalarda İrlanda'nın beraberlik çabaları sonuç getirmedi. Karşılaşma 1-0 sona erdi. 2018'e zaferle başladık. Euro 2020 elemeleri öncesinde ümitlendik.

LUCESCU İLE 2. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 7'nci maçına İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıktı. Ay yıldızlı ekip, Rumen teknik adamın yönetiminde oynadığı 7. maçta 2. galibiyetini aldı. 4 kez sahadan yenik ayrılan milliler, bir kez de eşitliği bozamadı.



Milliler, İrlanda Cumhuriyeti karşılaşması ile 2018 yılındaki ilk maçına çıktı. Ay yıldızlılar, 2017 yılında yaptığı 6'sı resmi, 4'ü özel 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı.



A Milli Takım, 2017 yılındaki maçlarda 14 kez fileleri havalandırdı, kalesinde de aynı sayıda gol gördü.



ÇAVUŞOĞLU DA İZLEDİ

Antalyalı olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da stattaydı.