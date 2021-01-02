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Başakşehir maçı CANLI

'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Lige müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra üst üste aldığı kötü sonuçlarla 3. sıraya gerileyen Akdeniz ekibi, güçlü rakibini devirip yeniden zirveye çıkmak istiyor. Kabus gibi bir sezon geçiren ve alt sıralarda yer alan turuncu-lacivertliler de zorlu deplasmandan üç puanla ayrılıp çıkışa geçmek istiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:54
Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI

'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla devlere kafa tutan , evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI


ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: , , Tzavellas, Caulker, Moubandje, , , , , , Bareiro.

Başakşehir: , , Ponck, , Cemali, , , , Visca, Deniz, Crivelli

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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