Alanyaspor Başakşehir maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 16. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla devlere kafa tutan Alanyaspor, evinde son şampiyon Başakşehir'i ağırlıyor. İki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI





ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Cemali, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Başakşehir maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.