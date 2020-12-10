Okan Buruk: Bu duruş çok değerli

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, iki günlük süreci anlattı. İşte genç hocanın öne çıkan sözleri: "Şanssız ve üzücü bir durum yaşadık. Dün (önceki gün) Webo hocanın tribünden atılması, hakemlerin davranışları gerek olmayan şeylerdi. Orada çıkan bir söz hepimizin tepkisine yol açtı. Takım halinde soyunma odasına gidişimiz. Oyuncularımızla birlikte aldığımız karar. Rakibin de destek olması önemliydi. Tekrar maça çıkıp oynanmasının doğru olmadığını düşündük. Bu duruşu sergilemek çok değerliydi. Çünkü dün (önceki gün) maç oynansaydı büyük kayıp olacaktı."