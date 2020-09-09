Başakşehir'de şov

Son şampiyon Başakşehir, transferde atağa kalktı. İlk olarak Lyon'un sağ beki Rafael'i renklerine katan turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem ManU'da oynayan Rafael, geçen sezon Lyon'da 19 maça çıktı. Başakşehir, sol kanada ise Monaco'nun 31 yaşındaki yıldızı Nacer Chadli'yi getiriyor. Fas asıllı Belçikalı'nın ise 2 yıllık kontrat yapması bekleniyor. İstanbul temsilcisinin son bombası milli futbolcu Kenan Karaman oldu. 26 yaşındaki Düsseldorflu futbolcuyla da 4 yıllığına el sıkışıldığı öğrenildi. Başakşehir'in Rafael için bonservis bedeli ödemediği açıklandı.



Rafael, turuncu-lacivertli forma altında başarılı olmak istediğini ifade etti.