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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'de şov

Başakşehir'de şov

; Lyon’dan Rafael’i 2+1 yıllığına kadroya kattığını duyurdu. Sırada Monaco’dan ve milli futbolcu var.

Son şampiyon , transferde atağa kalktı. İlk olarak Lyon'un sağ beki Rafael'i renklerine katan turuncu-lacivertliler, 30 yaşındaki Brezilyalı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir dönem ManU'da oynayan Rafael, geçen sezon Lyon'da 19 maça çıktı. Başakşehir, sol kanada ise Monaco'nun 31 yaşındaki yıldızı 'yi getiriyor. Fas asıllı Belçikalı'nın ise 2 yıllık kontrat yapması bekleniyor. İstanbul temsilcisinin son bombası milli futbolcu oldu. 26 yaşındaki Düsseldorflu futbolcuyla da 4 yıllığına el sıkışıldığı öğrenildi. Başakşehir'in Rafael için bonservis bedeli ödemediği açıklandı.


Rafael, turuncu-lacivertli forma altında başarılı olmak istediğini ifade etti.

  1. 9.9.2020
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