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16 Ağustos 2020, Pazar
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Caiçara’ya talip çıktı

Caiçara’ya talip çıktı

'in Brezilyalı sağ beki 'ya İngiliz ekibi West Ham talip oldu.

'in Brezilyalı sağ beki 'ya İngiliz ekibi West Ham talip oldu. 31 yaşındaki yıldız için Ada ekibi 3 milyon poundluk (29 milyon TL) bir teklif yaptı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek turuncu-lacivertlilerin ise bu teklife henüz yanıt vermedi ancak istekli olmadığı öğrenildi.
  1. 16.8.2020
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