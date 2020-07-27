Türkiye'nin yeni şampiyonu

KOLAY BİR ŞEY DEĞİL

Takımın önemli isimleri İrfan Can ve Mahmut, şampiyonluk otobüsünde duygularını dile getirdi. İrfan Can, "Çok mutluyum. Kolay bir şey değil bu şampiyonluk" derken, Mahmut ise, "Tarih yazdık bu sene. Mükemmel, harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

OYNAYARAK ALDIM

Başakşehir'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci Mert Günok şampiyonluk otobüsünde, "Şahane bir ortam var. Gidiyoruz stadımıza kupayı almaya. Ben de oynayarak kazandım şampiyonluğu. Şu an tarihe adımızı yazdırdık" diye konuştu.

KADRO MİMARİSİ ÖNEMLİ

Başakşehir hocası Okan Buruk, transfer politikalarını belirledi. Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız, oyuncu getirmek de kolaylaşıyor. Kadromuzu doğru bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kadro mimarisi çok önem kazanıyor başarılarda" dedi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Başakşehir'in şampiyonluk otobüsünde konuşan Visca, "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. Yıllardır bu şampiyonluk için uğraşıyoruz. İnşallah bu son kupa olmayacak. Bu daha başlangıç" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEV FORMASI ASILDI

Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.