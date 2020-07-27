Türkiye'nin yeni şampiyonu
Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından üstü açık otobüsle şarkı, türkü, tezahüratlar eşliğinde stadına hareket etti. Bir saatlik yolculuğun ardından Fatih Terim Stadı'na ulaşan takımı, az sayıdaki taraftar grubu meşale yakarak karşıladı. Statta düzenlenen törende Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener konser verdi. Başakşehir daha sonra kupasını aldı.
KOLAY BİR ŞEY DEĞİL
Takımın önemli isimleri İrfan Can ve Mahmut, şampiyonluk otobüsünde duygularını dile getirdi. İrfan Can, "Çok mutluyum. Kolay bir şey değil bu şampiyonluk" derken, Mahmut ise, "Tarih yazdık bu sene. Mükemmel, harika bir duygu" ifadelerini kullandı.
OYNAYARAK ALDIM
Başakşehir'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci Mert Günok şampiyonluk otobüsünde, "Şahane bir ortam var. Gidiyoruz stadımıza kupayı almaya. Ben de oynayarak kazandım şampiyonluğu. Şu an tarihe adımızı yazdırdık" diye konuştu.
KADRO MİMARİSİ ÖNEMLİ
Başakşehir hocası Okan Buruk, transfer politikalarını belirledi. Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız, oyuncu getirmek de kolaylaşıyor. Kadromuzu doğru bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kadro mimarisi çok önem kazanıyor başarılarda" dedi.
BU DAHA BAŞLANGIÇ
Başakşehir'in şampiyonluk otobüsünde konuşan Visca, "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. Yıllardır bu şampiyonluk için uğraşıyoruz. İnşallah bu son kupa olmayacak. Bu daha başlangıç" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEV FORMASI ASILDI
Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. Kutlamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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