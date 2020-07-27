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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'nin yeni şampiyonu

Türkiye'nin yeni şampiyonu

, maçının ardından üstü açık otobüsle şarkı, türkü, tezahüratlar eşliğinde stadına hareket etti. Bir saatlik yolculuğun ardından Stadı'na ulaşan takımı, az sayıdaki taraftar grubu meşale yakarak karşıladı. Statta düzenlenen törende , , ve konser verdi. Başakşehir daha sonra kupasını aldı.

KOLAY BİR ŞEY DEĞİL
Takımın önemli isimleri ve Mahmut, şampiyonluk otobüsünde duygularını dile getirdi. İrfan Can, "Çok mutluyum. Kolay bir şey değil bu şampiyonluk" derken, Mahmut ise, "Tarih yazdık bu sene. Mükemmel, harika bir duygu" ifadelerini kullandı.

OYNAYARAK ALDIM
'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan kaleci şampiyonluk otobüsünde, "Şahane bir ortam var. Gidiyoruz stadımıza kupayı almaya. Ben de oynayarak kazandım şampiyonluğu. Şu an tarihe adımızı yazdırdık" diye konuştu.

KADRO MİMARİSİ ÖNEMLİ
Başakşehir hocası , transfer politikalarını belirledi. Buruk, "Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız, oyuncu getirmek de kolaylaşıyor. Kadromuzu doğru bir şekilde oluşturmamız gerekiyor. Kadro mimarisi çok önem kazanıyor başarılarda" dedi.

BU DAHA BAŞLANGIÇ
Başakşehir'in şampiyonluk otobüsünde konuşan Visca, "Onurluyum, gururluyum ve bu şampiyonluğu hak ediyorduk; çok emek verdik. Yıllardır bu şampiyonluk için uğraşıyoruz. İnşallah bu son kupa olmayacak. Bu daha başlangıç" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DEV FORMASI ASILDI
Şampiyonluk kutlamasında Cumhurbaşkanı 'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forma da emekli edildi. Kutlamada, 'ın yolladığı kutlama mesajı okundu. Mesajda, "2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." sözleri yer aldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adının yazılı olduğu 12 numaralı formanın dev hali tribüne asıldı.

  1. 27.7.2020
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