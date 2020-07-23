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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’de faktörü

Başakşehir’de Enzo Crivelli faktörü

'in santrforu , 14 golle kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. 25 yaşındaki Fransız golcü, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir'le kazandı.

'in santrforu , 14 golle kariyer rekorunu kırarak en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. 25 yaşındaki Fransız golcü, ayrıca ilk kupasını da Başakşehir'le kazandı. Caen'den transfer edilen genç futbolcu, ekibinin hücum hattındaki en büyük silahlarından biri oldu. Crivelli, son olarak Bastia'da 10 gol atmıştı.
  1. 23.7.2020
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