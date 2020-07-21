Başakşehir'de yeni hedef Avrupa!

Çok büyük emek verdiklerini belirten genç hoca, "Şampiyonluk için büyük mücadele verdik. Tüm futbolcularımız sahada son saniyeye kadar ellerinden geleni yaptı. Hak edilmiş bir zafere imza attık" diye konuştu. Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir hedefimiz var. Bu şampiyonluk zaten çok anlamlı. Ancak üstüne Avrupa Ligi'nde bir başarı eklersek daha da anlamlı olacak. Bir yandan da gelecek sezonu düşünmeliyiz. Başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için çalışacağız."