Başakşehir'de yeni hedef Avrupa!
Süper Lig'de Şenol Güneş, Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim olan Okan Buruk'tan mutlusu yok... Başakşehir’i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, “Şimdi hedefimiz Avrupa’da da başarılı olmak” sözünü sarfetti.
Çok büyük emek verdiklerini belirten genç hoca, "Şampiyonluk için büyük mücadele verdik. Tüm futbolcularımız sahada son saniyeye kadar ellerinden geleni yaptı. Hak edilmiş bir zafere imza attık" diye konuştu. Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir hedefimiz var. Bu şampiyonluk zaten çok anlamlı. Ancak üstüne Avrupa Ligi'nde bir başarı eklersek daha da anlamlı olacak. Bir yandan da gelecek sezonu düşünmeliyiz. Başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için çalışacağız."
- 21.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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