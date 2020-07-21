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21 Temmuz 2020, Salı
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'de yeni hedef Avrupa!

Başakşehir'de yeni hedef Avrupa!

'de , , ve 'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 5. isim olan 'tan mutlusu yok... ’i şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, “Şimdi hedefimiz Avrupa’da da başarılı olmak” sözünü sarfetti.

Çok büyük emek verdiklerini belirten genç hoca, "Şampiyonluk için büyük mücadele verdik. Tüm futbolcularımız sahada son saniyeye kadar ellerinden geleni yaptı. Hak edilmiş bir zafere imza attık" diye konuştu. Buruk, sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi yeni bir hedefimiz var. Bu şampiyonluk zaten çok anlamlı. Ancak üstüne Avrupa Ligi'nde bir başarı eklersek daha da anlamlı olacak. Bir yandan da gelecek sezonu düşünmeliyiz. Başarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürmek için çalışacağız."

  1. 21.7.2020
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