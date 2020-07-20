Karanlık gece!
2019-2020 sezonu, Dört Büyükler'in hakemler tarafından adeta doğrandığı bir sezon oldu. MHK ve TFF ise oynanan tiyatro gibi sezonu sadece seyretti! Ne bir önlem aldılar, ne bir açıklama yaptılar! Süper Lig, 6. şampiyonunu çıkardı. Hakemlerin ve VAR'ın; Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Sivasspor aleyhine haftalarca yaptığı facia gibi hatalar uzun yıllar unutulmayacak! Başakşehir'i 1-0'lık galibiyete taşıyan golü 19'uncu dakikada kaptan Mahmut Tekdemir attı. Turuncu-lacivertli takım 36'da Visca ile bir de penaltı kaçırdı. Maçın ikinci yarısında iki kez toplam 20 dakika elektrikler kesildi.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonunun belirleneceği maçta yaşanan iki elektrik kesintisi kafalarda soru işareti yarattı. Maçın 65'inci dakikasındaki ilk kesintide mücadele yaklaşık 15 dakika durdu. Bu sürede hakemlerin VAR bağlantısı da koptu. İkinci kesinti ise 80'inci dakikada yaşandı. 2014'te yapılan ve son teknolojiyle donatılan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugüne kadar hiç elektrik kesintisi yaşanmazken, şampiyonluk maçında iki kez elektriklerin gitmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Sosyal medyada durumu değerlendiren futbolseverler, "Trabzon-Konya maçının önce bitmesi için birileri elektrikleri bilerek mi kesti?" şeklinde yorumlar yaptılar.
- 20.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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