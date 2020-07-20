Karanlık gece!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonunun belirleneceği maçta yaşanan iki elektrik kesintisi kafalarda soru işareti yarattı. Maçın 65'inci dakikasındaki ilk kesintide mücadele yaklaşık 15 dakika durdu. Bu sürede hakemlerin VAR bağlantısı da koptu. İkinci kesinti ise 80'inci dakikada yaşandı. 2014'te yapılan ve son teknolojiyle donatılan Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bugüne kadar hiç elektrik kesintisi yaşanmazken, şampiyonluk maçında iki kez elektriklerin gitmesi kafalarda soru işareti oluşturdu. Sosyal medyada durumu değerlendiren futbolseverler, "Trabzon-Konya maçının önce bitmesi için birileri elektrikleri bilerek mi kesti?" şeklinde yorumlar yaptılar.

