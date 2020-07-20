Elia'dan flaş transfer itirafı! "Robben beni çağırıyor" - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Elia'dan flaş itirafı! "Robben beni çağırıyor"

Elia'dan flaş transfer itirafı! "Robben beni çağırıyor"

'den sezon sonunda ayrılacağını duyuran , Groningen'de forma giyen 'in kendisine telefon açtığını ve takımına çağırdığını açıkladı.

şampiyonu ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha oyuncusu , flaş itiraflarda bulundu.

'da yayın yapan Omroep West radyosuna konuşan Elia, kendisine talip olan kulüpleri resmen açıkladı.

Hollanda 'ndan arkadaşı olan 'in kendisini takımına çağırdığını dile getiren yıldız futbolcu, "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." dedi.

Bu sezon Medipol Başakşehir ile 28 karşılaşmaya çıkan Eljero Elia, 3 gol 2 asist kaydetti.

  1. 20.07.2020
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