Elia'dan flaş transfer itirafı! "Robben beni çağırıyor"
Medipol Başakşehir'den sezon sonunda ayrılacağını duyuran Eljero Elia, Groningen'de forma giyen Arjen Robben'in kendisine telefon açtığını ve takımına çağırdığını açıkladı.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız orta saha oyuncusu Eljero Elia, flaş itiraflarda bulundu.
Hollanda'da yayın yapan Omroep West radyosuna konuşan Elia, kendisine talip olan kulüpleri resmen açıkladı.
Hollanda Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Arjen Robben'in kendisini takımına çağırdığını dile getiren yıldız futbolcu, "Menajerim, şu ana dek pek çok kulüple görüştü. Aynı şekilde beni arayan kulüpler de oldu. ADO Den Haag'dan Mohammed Hamdi ve Martin Jol ile görüştüm. Yine orada görev yapan yakın arkadaşım Taco van de Velde ile de konuştum. Groningen'de oynayan Arjen Robben de bana mesaj attı." dedi.
Bu sezon Medipol Başakşehir ile 28 karşılaşmaya çıkan Eljero Elia, 3 gol 2 asist kaydetti.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elia'dan flaş transfer itirafı! "Robben beni çağırıyor" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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