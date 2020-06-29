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29 Haziran 2020, Pazartesi
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istiyoruz

Şampiyonluk istiyoruz

, şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

, şampiyon olmak istediklerini dile getirdi. Başarılı çalıştırıcı çok önemli bir maçı geride bıraktıklarının altını çizerken, "Zor bir maç oldu. Rakibimiz eksik ama güçlü bir kadroyla çıktı. Gol attıktan sonra kapanmak istemedik. Mükemmel organize olduk. ve 'un puan kaybettiği haftada diğer rakibimizle berabere kalarak aradaki farkı koruduk. Kalan maçlarımızı kazanıp ipi göğüslemek istiyoruz. Şampiyonluğa kilitlendik" dedi.
  1. 29.6.2020
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