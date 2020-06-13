İstikrar peşinde
Bir maç eksiğiyle lider Trabzonspor’u izlediği ligde son 7 karşılaşmada yenilmeyen Başakşehir, seriyi Alanya zaferiyle perçinlemek istiyor.
Süper Lig'de 82 günlük aradan sonra Alanyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet peşinde. Pandemi öncesinde lson 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor. 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla ve 1 maç eksiği ile Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir'de hedef kalan 8 haftada azami puanı toplayarak şampiyonluğa uzanmak. Turunculacivertliler, 2019-20 sezonunda kalan son 8 mücadelenin 5'ini İstanbul'da oynayacak.
DEMBA, CRİVELLİ VE VISCA
Ligde 50 golü bulunan Başakşehir'in en skorer isimleri ise Demba Ba (10, Crivelli (10) ve Visca (8) oldu. Bu 3 futbolcu, toplamda 28 gole imza attı. Teknik direktör Okan Buruk, 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Ba ve Crivelli'nin idmanlardaki performansı, Buruk'u mutlu ediyor. Orta saha ile forvet arasında köprü vazifesi yapan Visca ise Buruk'un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli yıldız, kalan maçlarda rakiplere zor anlar yaşatmak amacında.
UEFA'YI BEKLİYOR
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Okan Buruk'un bir diğer hedefi de UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmak. Avrupa'da çeyrek finali zorlayan Buruk, UEFA'nın kararını bekliyor.
- 13.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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