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13 Haziran 2020, Cumartesi
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İstikrar peşinde

İstikrar peşinde

Bir maç eksiğiyle lider ’u izlediği ligde son 7 karşılaşmada yenilmeyen , seriyi Alanya zaferiyle perçinlemek istiyor.

Süper Lig'de 82 günlük aradan sonra 'u ağırlayacak olan Medipol , mutlak galibiyet peşinde. Pandemi öncesinde lson 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor. 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla ve 1 maç eksiği ile 'un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir'de hedef kalan 8 haftada azami puanı toplayarak şampiyonluğa uzanmak. Turunculacivertliler, 2019-20 sezonunda kalan son 8 mücadelenin 5'ini 'da oynayacak.

DEMBA, CRİVELLİ VE VISCA
Ligde 50 golü bulunan Başakşehir'in en skorer isimleri ise (10, Crivelli (10) ve Visca (8) oldu. Bu 3 futbolcu, toplamda 28 gole imza attı. Teknik direktör , 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Ba ve Crivelli'nin idmanlardaki performansı, Buruk'u mutlu ediyor. Orta saha ile forvet arasında köprü vazifesi yapan Visca ise Buruk'un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli yıldız, kalan maçlarda rakiplere zor anlar yaşatmak amacında.

UEFA'YI BEKLİYOR
'de şampiyonluk kovalayan Okan Buruk'un bir diğer hedefi de Avrupa Ligi'nde tarih yazmak. Avrupa'da çeyrek finali zorlayan Buruk, UEFA'nın kararını bekliyor.

  1. 13.6.2020
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