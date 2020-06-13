İstikrar peşinde

Süper Lig'de 82 günlük aradan sonra Alanyaspor'u ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet peşinde. Pandemi öncesinde lson 7 maçında mağlup olmayan turuncu-lacivertliler, bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor. 26 hafta sonunda topladığı 53 puanla ve 1 maç eksiği ile Trabzonspor'un ardından ikinci sırada bulunan Başakşehir'de hedef kalan 8 haftada azami puanı toplayarak şampiyonluğa uzanmak. Turunculacivertliler, 2019-20 sezonunda kalan son 8 mücadelenin 5'ini İstanbul'da oynayacak.

DEMBA, CRİVELLİ VE VISCA

Ligde 50 golü bulunan Başakşehir'in en skorer isimleri ise Demba Ba (10, Crivelli (10) ve Visca (8) oldu. Bu 3 futbolcu, toplamda 28 gole imza attı. Teknik direktör Okan Buruk, 8 haftalık bölümde de ileri uçtaki bu isimlere güveniyor. Özellikle Ba ve Crivelli'nin idmanlardaki performansı, Buruk'u mutlu ediyor. Orta saha ile forvet arasında köprü vazifesi yapan Visca ise Buruk'un en büyük kozu. Attığı 8 golün yanına 12 de asist sığdıran tecrübeli yıldız, kalan maçlarda rakiplere zor anlar yaşatmak amacında.

UEFA'YI BEKLİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Okan Buruk'un bir diğer hedefi de UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmak. Avrupa'da çeyrek finali zorlayan Buruk, UEFA'nın kararını bekliyor.