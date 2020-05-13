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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına 'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 13.05.2020
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