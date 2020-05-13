Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet çalışması yaptı. İdman, pas ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 13.05.2020
- Osmanlıspor'un yeni başkanı Mehmet Emin Katipoğlu
- Fenerbahçe'nin gözdesi Jose Callejon'dan haber var! ''Transfer...''
- Kamu çalışanları için karar verildi! 18 Mayıs idari izinli mi sayılacak? Başkan Erdoğan onay verdi...
- Galatasaraylı oyuncular YoYo testinden geçti
- Playstation'da FIFA 20 patlaması! EA Access üyelerine FIFA 20 ücretsiz oldu
- Eddie Newton'dan Trabzonspor'a transfer hediyesi
- Son dakika corona virüsü haberi: İstanbul ilçe ilçe corona virüsü haritası yenilendi!
- Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer savaşında 2. raunt!
- Son dakika: Ve Fatih Terim raporu verdi! 'Takımdan gitsin...'
- Eski yıldızından G.Saray'a mesaj! "Boş kağıda imza atarım"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.