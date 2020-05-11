Başakşehir’den Caner Erkin atağı! İlk temas kuruldu
Caner Erkin için eski takımı Fenerbahçe iddiaları gündeme gelse de sürpriz bir gelişme yaşandı. Başakşehir, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek için menajeri Ömer Uzun'la temas kurdu durumunu sordu.
Beşiktaş'tan gelecek sezon ayrılması beklenen Caner Erkin'in hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini koruyor... Caner Erkin için eski takımı Fenerbahçe iddiaları gündeme gelse de sürpriz bir gelişme yaşandı.
CLICHY'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
Başakşehir, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek için menajeri Ömer Uzun'la temas kurdu durumunu sordu. Sezon sonunda emekliye ayrılacak Gael Clichy'nin yerine sol bek arayışlarına başlayan Başakşehir'in Caner'i transfer ederek bu sorunu çözmek istediği bildirildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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