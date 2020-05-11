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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’den atağı! İlk temas kuruldu

Başakşehir’den Caner Erkin atağı! İlk temas kuruldu

için eski takımı iddiaları gündeme gelse de sürpriz bir gelişme yaşandı. , 'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek için menajeri 'la temas kurdu durumunu sordu.

'tan gelecek sezon ayrılması beklenen 'in hangi takıma olacağı belirsizliğini koruyor... Caner Erkin için eski takımı iddiaları gündeme gelse de sürpriz bir gelişme yaşandı.

CLICHY'NİN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

, Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan sol bek için menajeri 'la temas kurdu durumunu sordu. Sezon sonunda emekliye ayrılacak Gael Clichy'nin yerine sol bek arayışlarına başlayan Başakşehir'in Caner'i transfer ederek bu sorunu çözmek istediği bildirildi.

  1. 11.5.2020
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