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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'tan Nagatomo bombası!

Beşiktaş'tan Nagatomo bombası!

için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan ’ın, ’dan ayrılacak olan için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine 'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.

Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan 'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan olduğu bildirildi.

Teknik direktör 'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun 'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için 'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

  1. 11.5.2020
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