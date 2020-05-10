Elneny'nin menajeri transferle ilgili net konuştu! ''Beşiktaş...''

"BEŞİKTAŞ ONU İSTİYOR"

Beşiktaş, corona virüsü krizi sonrasında Elneny'yi kadrosunda tutmak istiyor ancak henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda bunun için çok erken. Corona virüsü pandemisi her şeyi durdurdu ve geleceği de belirsiz kıldı.