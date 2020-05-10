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Elneny'nin menajeri transferle ilgili net konuştu! ''Beşiktaş...''
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Mohamed Elneny'nin son durumu merak ediliyordu. Bonservisi Arsenal'de olan ve sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Mısırlı futbolcunun menajeri Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
10 Mayıs 2020 Pazar 20:09
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Yaz transfer sezonu çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'ta Mohamed Elneny hareketliliği yaşanıyor.
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre yol haritasını belirleyen siyah-beyazlılarda takımda kalacak ve gelecek isimler üzerinde hummalı bir çalışma var.
Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mohamed Elneny'nin menajerinden önemli açıklamalar geldi.
Arsenal'den kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu ve siyah-beyazlıların kararını da açıkladı.
"BEŞİKTAŞ ONU İSTİYOR" Beşiktaş, corona virüsü krizi sonrasında Elneny'yi kadrosunda tutmak istiyor ancak henüz resmi bir gelişme yok. Şu anda bunun için çok erken. Corona virüsü pandemisi her şeyi durdurdu ve geleceği de belirsiz kıldı.