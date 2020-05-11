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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, takımın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın ismi yeniden gündeme gelmişti. Siyah-beyazlı yönetim, Porto'nun yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine geri adım atarken, Kamerunlu golcüden flaş bir adım geldi. İşte detaylar...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46 Güncelleme: 11.05.2020 06:46
Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, siyah-beyazlı kulüpte forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi haline gelen eski yıldızı Vincent Aboubakar'la yeniden temas kurmuştu.

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Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

Ancak Porto'nun, Kamerunlu golcü için yüksek bonservis bedeli istemesi transferin önünü tıkamıştı.

Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

Kısa bir süre önce Portekiz ekibi Porto'nun bonservis bedelini düşürmesiyle Aboubakar'ın transferi yeniden gündeme geldi.

Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Kamerunlu golcünün de Kartal'a gelmek için bizzat devreye girdiği ortaya çıktı.

Aboubakar'dan flaş istek! Beşiktaş...

"TRANSFERİMDE KOLAYLIK SAĞLAYIN"
Gelen haberlere göre, menajeri aracılığıyla Portekizli yetkililerle temas kuran Kamerunlu forvetin "Burada kadroda düşünülmüyorum. Beşiktaş bildiğim, sevildiğim bir kulüp. Transferimde kolaylık sağlayın" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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