Sobhi'ye ihtiyacı var - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sobhi'ye ihtiyacı var

Sobhi'ye ihtiyacı var

Sobhi'ye ihtiyacı var

ekibi 'da forma giyen ve kiralık olarak ekiplerinden 'ye olan kanat oyuncusu 'nin menajerinden açıklaması geldi.

Premier Ligi ekibi 'da forma giyen ve kiralık olarak ekiplerinden 'ye olan kanat oyuncusu 'nin menajerinden açıklaması geldi. Siyah-beyazlı takımda Elneny'nin de menajeri olan Alaa Nazmi, Sobhi iddiaları hakkında şunları söyledi: "Bu konuda şu an hiçbir şey bilmiyorum, bilgim yok. Ama bildiğim bir şey var o da Beşiktaş'ın gerçekten o pozisyon için Ramadan Sobhi'ye ihtiyacı var."
  1. 11.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sobhi'ye ihtiyacı var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA