Bravo ülkesine gidiyor
Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Manchester City'den Claudio Bravo'yu menajerlerin önerisi sonrasında gündemine almıştı. Ancak 37 yaşındaki Şilili file bekçisi yaşı nedeniyle tercih edilmemişti. Bravo'nun, ülkesinin takımlarından Colo Colo'ya gitme kararı aldığı öğrenildi.
- 11.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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