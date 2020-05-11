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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Bravo ülkesine gidiyor

Bravo ülkesine gidiyor

Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren , 'den 'yu menajerlerin önerisi sonrasında gündemine almıştı. Ancak 37 yaşındaki Şilili file bekçisi yaşı nedeniyle tercih edilmemişti. Bravo'nun, ülkesinin takımlarından 'ya gitme kararı aldığı öğrenildi.

Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren , 'den 'yu menacerlerin önerisi sonrasında gündemine almıştı. Ancak 37 yaşındaki Şilili file bekçisi yaşı nedeniyle tercih edilmemişti. Bu gelişmenin ardından Bravo'nun, futbola başladığı kulüp olan 'da kariyerini bitirme kararı aldığı bildirildi.
  1. 11.5.2020
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