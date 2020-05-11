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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’tan Moufi iddiası

Fas’tan Moufi iddiası

basını, Tondela'da forma giyen savunma oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında 'ın da olduğunu yazdı.

basını, Tondela'da forma giyen savunma oyuncusu ile ilgilenen kulüpler arasında 'ın da olduğunu yazdı. , , Alaves, ve Beşiktaş'ın 2 ay içinde serbest kalacak oyuncu için yarıştıkları belirtildi.
  1. 11.5.2020
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