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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Karbownik direkt yattı!

Karbownik direkt yattı!

Beşıktaş'ın olumsuz sonuçlanan bir girişimi ortaya çıktı. Buna göre 'dan 19 yaşındaki 'i gözüne kestiren siyah-beyazlılar, Polonya ekibine fiyat sordu. Ancak istenen rakam 8 milyon euro olunca transfer görüşmeleri başlamadan sona erdi.

Beşıktaş'ın olumsuz sonuçlanan bir girişimi ortaya çıktı. Buna göre 'dan 19 yaşındaki 'i gözüne kestiren siyah-beyazlılar, Polonya ekibine fiyat sordu. Ancak istenen rakamın 8 milyon euro olduğunu öğrenilince defter açılmadan kapandı.
  1. 11.5.2020
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