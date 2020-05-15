Ahmet Nur Çebi'den corona virüsü mesajı! "Tedavim..."
Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisinin başlatıldığını duyuran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" dedi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:
"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüsü sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."
- 15.05.2020
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Ahmet Nur Çebi'den corona virüsü mesajı! "Tedavim..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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