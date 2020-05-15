Ahmet Nur Çebi'den corona virüsü mesajı! "Tedavim..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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'den mesajı! "Tedavim..."

Ahmet Nur Çebi'den corona virüsü mesajı! "Tedavim..."

testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisinin başlatıldığını duyuran Başkanı , " sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim" dedi.

Kulübü Başkanı , sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden sürecinin başladığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüsü sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."

  1. 15.05.2020
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