Ahmet Nur Çebi'den corona virüsü mesajı! "Tedavim..."

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü sonucu pozitif çıktıktan sonra vakit kaybetmeden tedavi sürecinin başladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde corona virüsü sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.."