"Ahmet Nur Çebi de Burak gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Beşiktaş "Ahmet Nur Çebi'nin sağlığı yerinde"

" de Burak gibi, virüs var ama sağlığı yerinde"

"Ahmet Nur Çebi de Burak gibi, virüs var ama sağlığı yerinde"

Kulübü Başkanı , 'ta corona virüsüne yakalanan 8 kişiden biri olan başkan 'nin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde 'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere yapılan corona virüsü testlerinde 8 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca 'nin ismi açıklanırken, siyah-beyazlı yöneticiye birçok camiadan destek mesajı yağmıştı.

Gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan , Kara Kartal'da çıkan vakalara değindi.

Ahmet Nur Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 17:11
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