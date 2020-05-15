"Ahmet Nur Çebi de Burak gibi, virüs var ama sağlığı yerinde"

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta futbolcular, teknik heyet ve personellere yapılan corona virüsü testlerinde 8 kişinin sonucu pozitif çıkmıştı. Bu 8 isimden yalnızca Ahmet Nur Çebi'nin ismi açıklanırken, siyah-beyazlı yöneticiye birçok camiadan destek mesajı yağmıştı.

Gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu sonrasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan başkan Ali Koç, Kara Kartal'da çıkan vakalara değindi.

Ahmet Nur Çebi'nin durumunun durumunun iyi olduğunu belirten Koç, "Ahmet Nur Çebi de Burak (Kızılhan) gibi, virüs var ama sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.